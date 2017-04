Palma freut sich auf neuen Gastromarkt am Paseo Marítimo

Mallorca bekommt einen neuen Gastromarkt. Der am Donnerstag (6.4.) präsentierte Mercat 1930 Palma Fresh Market soll noch vor dem Sommer an Palmas Paseo Marítimo eröffnet werden. Erfolgreiches Vorbild für den künftigen Gourmet-Markt ist der im Herbst 2015 eröffnete Mercado San Juan im Veranstaltungszentrum s'Escorxador. Allerdings habe der neue Mercat 1930 den zusätzlichen Vorteil, direkt am Meer zu liegen und zusätzlich zur Gastronomie "die schönsten Aussichten über die Bucht von Palma" zu bieten.

Mercat 1930 entsteht am Paseo Marítimo (Avenida de Gabriel Roca 33). Bei der Präsentation standen dem Manager Fernando Castellanos die beiden Chefköche Tomeu Caldentey und Adrián Quetglas zur Seite sowie die für die Gestaltung zuständigen Jorge Bibiloni und Francesc Barrera.

Unter den vorerst 17 Lokalen werden sich auch zwei auf internationale Biere spezialisierte Bars befinden, hieß es bei der Präsentation. Der Kunde habe die Wahl zwischen Paellas, andalusischer Küche, Schinken- und Käse-Produkten sowie einem Grillrestaurant. In der sogenannten "Pop-up-Bodega" soll jeden Monat eine andere Winzerei seine Weine vorstellen und verkaufen.

Der künftige Gourmet-Tempel solle den Paseo Marítimo mit einen hohen gastronomischen Niveau versorgen und gleichzeitig ein "fröhlicher und attraktiver Ort" werden, an dem der Besucher "vielfältige Küche von hoher Qualität" finde, so Castellanos. /tg