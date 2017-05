Das alte Mallorca kommt von Facebook ins Buch

Viel Ordnung und viele Angestellte: Geschäft in Palma.

Über 41.000 Menschen folgen der Facebook-Seite „Fotos Anti­guas de Mallorca", auf der die Insel in alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen zu sehen ist. Nun haben sich die vier Macher dahinter entschieden, unter dem Titel „Mallorca, otro tiempo..." (Mallorca, eine andere Zeit) ein Buch herauszubringen. „Wenn man sich diese Bilder anschaut, überkommt einen Sehnsucht", erklärt Sebastià Bauça die Faszination für die alten Fotografien­. „Man erkennt, warum Mallorca damals die Insel der Ruhe genannt wurde. Es war ein anderes Leben als heute, wo wir alle nur noch von A nach B rennen."



Fotos aus privaten Archiven

Die knapp 140 Bilder sind allesamt unveröffentlicht. „Es wäre hinsichtlich der Rechte unmöglich gewesen, die Bilder, die wir auf Facebook haben, zu veröffentlichen. Also haben wir uns aus vier privaten Archiven bedient, die so freundlich waren, uns die Bilder zur Verfügung zu stellen", so Sebastià Bauça.

Die Fotos umspannen einen Zeitraum von etwa 1900 bis 1930. Die meisten Aufnahmen stammen aus Palma, nur wenige zeigen die Küste oder Dörfer. „Damals war Fotografie noch sehr umständlich. Deshalb haben die meisten Fotografen ihre Bilder in Palma gemacht, wo sie auch gearbeitet haben", berichtet der Herausgeber.

Mallorca, otro tiempo..., Fotos Antiguas de Mallorca, Edicions Roig i Monserrat, 120 S., 20 Euro