Zeitreise ins Mittelalter: Spaziergang über den Mittelalter-Markt Capdepera

Tausende Besucher drängten sich auch am Samstag (20.5.) auf dem Mercat Medieval von Capdepera im Nordosten von Mallorca. Bei angenehmen Temperaturen lockten rund 150 Stände mit Kunsthandwerk und Leckereien, dazu gab es ein buntes Rahmenprogramm mit Gauklern, Musikern und Schauspielern, die durch die Gassen ziehen und bis in die Nacht auf Bühnen auftraten - schauen Sie in unserem Video.

Hintergrund: exotische Tiere auf dem Mittelalter-Markt

Auch am Sonntag wird der Markt den ganzen Tag geöffnet sein - Uhrzeiten und Anfahrt finden Sie hier in unserem Veranstaltungskalender.