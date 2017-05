Sa Cuina d´en Marc gewinnt Publikumspreis bei Mostra de Cuina de Mallorca

Die Entscheidungen der Mostra de Cuina de Mallorca 2017 sind gefallen. Einen Monat - vom 24. April bis zum 21. Mai - nahmen 24 Restaurants auf ganz Mallorca daran teil. Über 1.500 Menüs wurden in dem Zeitraum bestellt. Am Montag (29.5.) wurden die Gewinner bekannt gegeben. Der Publikumspreis ging an das Restaurant Sa Cuina d'en Marc in Fornalutx.

Fachjurys entschieden sich in den Rubriken mallorquinische Traditionsküche für den Celler Can Lau in Inca und bei Autoren-Küche für das S'Oratge in Cala Bona. Eine Presse-Jury kürte das Restaurant Mesón del Mar in Santa Ponça.