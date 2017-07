Österreicher investieren in ehemaliges Café Lírico in Palma de Mallorca

Das geschlossene Café Lírico in Palma de Mallorca bekommt anscheinend eine weitere Chance. Medienberichten zufolge will eine Investorengruppe aus zwei Österreichern und einem Katalanen Geld in das altehrwürdige Café am Borne-Boulevard investieren und es nach einer gründlichen Erneuerung wiedereröffnen.

Wie die spanische Tageszeitung "Última Hora" berichtet, einigten sich die Besitzer des Gebäudes mit der Gesellschaft Sa Cova Santa Investments auf die Übernahme des Betriebs für die kommenden Jahre. Die Umbauarbeiten sollen etwa zwei Monate dauern. Ob der Name des Lokals bestehen bleibt, sei noch nicht endgültig geklärt.

Die Vorbetreiber hatten sich von dem Lokal verabschiedet, nachdem die Mietpreise in der Innenstadt von Palma de Mallorca sprunghaft angestiegen waren. Seit Ende April sind die Türen des Cafés geschlossen.



Ladensterben in Palma de Mallorca

In den vergangenen Monaten hatten sich die Nachrichten über das Schließen traditioneller Cafés und Geschäfte gehäuft. Nach dem emblematischen Café Lírico, dem Traditions-Schreibwarengeschäft Casa Roca und den Kurzwarenläden Casa Bet und Casa Tarongí schloss im März mit dem Forn des Teatre ein weiteres Lokal, an dem die alt eingesessenen Bürger besonders hingen. Sie befürchten, dass die rasant steigenden Mieten und Immobilienpreise im Zentrum der Stadt dazu führen, dass nur noch große Ketten, exklusive Hotels oder Investoren von Luxusimmobilien Geschäfte betreiben können. /tg