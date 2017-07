Restauratorin in der Kathedrale: "Wir leben im Zeitalter der Bilder"

Vier frisch restaurierte riesige Wandbehänge aus dem 16. Jahrhundert sind seit Dienstag (4.7.) in der Kathedrale von Palma de Mallorca zu sehen. In einem komplexen Verfahren wurden dei zwischen 1556 und 1576 in Rom erworbenen gewebten Gemälde restauriert, um sie nun wieder im neuen alten Glanz präsentieren zu können, erklärte die Restauratorin Catalina Mas bei der Präsentation. "Wir leben in einem Zeitalter der Bilder. Die Wandbehänge sind auf einmal wieder modern", fügte der Vorsitzende des Domkapitels Joan Bauzà hinzu.

In einer ersten Phase wurden vier von insgesamt zwölf Bilder restauriert. Sie wurden in Brüssel gewebt und vom Domherr Jeroni Garau in Rom erstanden. Die Wandbehänge seien nicht nur schmutzig gewesen sondern wurden bei der letzten Restauration - im 19. Jahrhundert in Madrid - auch unsachgemäß behandelt, erklärte die Restauratorin Pepa Garrido während der Präsentation. Während des aufwendigen Prozesses habe man schwierige Entscheidungen treffen müssen: "Schließlich legt man ein großes Kunstwerk ins Wasser", erklärte die Restauratorin. /tg