Großer Andrang bei "Stierlauf" auf Mallorca

Großer Andrang für falsche Stiere: Am Samstag (8.7.) sind auf dem Gutshof Sa Possessió in Palma die Stierkämpfe zu San Fermín aus Pamplona nachgestellt worden.

Mehr als 1.200 Personen kamen zu dem Event, bei dem Stiere aus umgebauten Schubkarren zum Einsatz kamen. Die Teilnehmer erschienen in weißen Shirts mit roten Halstüchern. Wie beim Original in Nordspanien floss der Alkohol in Strömen. /pss