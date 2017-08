Touren zum Ruineninselchen Sa Galera ab September

Ab September kann ein Aufenthalt im Puro Beach Club in Palma de Mallorcas Stadtteil Cala Estància mit einem archäologischen Erlebnis abgerundet werden. Jeden Donnerstag und Samstag wird es dann möglich sein, die vorgelagerte Mini-Insel Sa Galera mit den phönizischen Ruinen zu besuchen. Eine entsprechende Kooperation mit der Puro Group stellte am Freitag (25.8.) Joan Miquel Morey von den "Freunden von sa Galera" vor.

Die Puro Group beteiligt sich mit 11.000 Euro pro Jahr in den kommenden drei Jahren an den Ausgrabungsarbeiten. Die Archäologen hatten seit 2012, als die Arbeiten begonnen hatten, immer mit Geldproblemen zu kämpfen. Mit weiteren 5.000 Euro soll am letzten Septemberwochenende in Palma ein kleines gastronomisch-musikalisches phönizisches Festival auf die Beine gestellt werden.

An den Donnerstagen und Samstagen der Monate September und Oktober fahren jeweils zwei Boote um 10 und 12 Uhr vom Hafen Can Pastilla zu dem Inselchen. Die ersten Touren finden am 2. September statt. Wer mitfahren möchte, sollte sich unter der E-Mail ibushim.comunicacio@gmail.com anmelden. /it