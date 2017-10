Hundestrände auf Mallorca: Hier ist Gassigehen am Meer erlaubt

Wer mit seinem Hund an den Strand möchte, riskiert auf Mallorca böse Blicke und – wenn es hart auf hart kommt – hohe Geldstrafen, wenn er das an nicht dafür zugelassenen Orten tut. Es gibt – Stand September 2017 – nur wenige playas, die man mit Hunden legal betreten kann.

Hier gelten die gleichen Regeln wie überall sonst: Der Kot muss in eine Tüte gefüllt und wieder mitgenommen werden. Wer das nicht tut, kann auch hier mit Geldstrafen belegt werden. Teilweise müssen die Hunde offiziell auch angeleint bleiben. Kampfhunde müssen einen Maulkorb tragen.

Hier kann man immer hin

An diesen fünf Stränden sind Hunde 365 Tage im Jahr zugelassen. Sie dürfen dort auch ins Wasser.

Es Carnatge in Palma kann man mit seinem Tier sogar in öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen: Die Linie 30 akzeptiert Hunde. Für jedes Tier werden 30 Cent fällig, es muss aber angeleint und mit einem Maulkorb versehen sein. Ist ein Hund augenscheinlich zu gefährlich, darf er nicht in den Bus. Diese Entscheidung liegt im Ermessen des Fahrers.

Der Strand liegt zwischen kleinen Felsbuchten, ist sehr übersichtlich, meist gut besucht und liegt in der Einflugschneise des Flughafens. Von Coll d´en Rabassa aus kommend trifft man sich oft schon an einem kleinen Strandkiosk mit guten Cocktails und ausleihbaren Liegestühlen.

In Mallorcas Westen gibt es drei Hundestrände: Auf dem Gemeindegebiet von Andratx liegt westlich von Camp de Mar der ebenfalls sehr überschaubare Strand von Cala Blanca. Er kann über den schmalen, steilen und kurvigen Camí de Cala Blanca erreicht werden, der von der Straße Ma-1020 abzweigt.Zur benachbarten Gemeinde Calvià gehört der Felsstrand Punta Marroig in Palmanova am Passeig del Mar zwischen den beiden großen Stränden. Der Weg geht beim McDonald´s ab.

Ein weiterer Hundestrand der Gemeinde Calvià ist Cala des Gats in Costa de la Calma. Der zehnminütige Fußweg zu der kleinen Bucht geht ab vom Carrer Bellavista, 106, einer Verlängerung der Avinguda del Mar.

Auf der anderen Seite der Insel gibt es am südlichen Ende von Port de Pollença eine weitere Auslauf- und Bademöglichkeit: den Strand Llenaire, der direkt an der Küstenstraße liegt.Der letzte der fünf offiziellen Hundestrände befindet sich in der Bucht von Alcúdia. Na Patana grenzt östlich an Can Picafort. Von der Ma-12 nimmt man die Abfahrt Carretera Santa Margalida Richtung Strand und fährt dann bis zum Ortsende (Hotel Son Bauló).

Wie MZ-Bloggerin Petra Steiner – eine Mitarbeiterin der Tierschutzorganisa­tion Baldea – ausführt, werden auch an anderen Stränden zwischen Can Picafort und dem Hafen von Son Serra de Marina Hunde ganzjährig geduldet. An der felsigen Küste auf der öffentlichen Finca Son Real kann man sie zudem angeleint bis an die Meereslinie führen.

Hier kann man manchmal hin

Die drei Gemeinden Andratx, Pollença und Capdepera öffnen sämtliche ihrer Strände in der Nebensaison vom 1. November bis zum 31. März für Hunde.

Für die Strände der Gemeinde Muro gilt diese Regelung vom 1. November bis zum 28. Februar. Artà geht in der Nebensaison besonders wohlwollend mit Hundehaltern um: Hier können die Tiere vom 1. Oktober bis zum 30. April an die Strände mitgenommen werden. In all diesen Orten behelfen sich Hundehalter in der Hochsaison damit, mit den Vierbeinern entweder im Dunkeln illegal zum Strand oder tagsüber in den Wald zu gehen, um sie herumtollen zu lassen.

In Capdepera kämpft eine Bürgerinitiative für einen ganzjährig geöffneten Hundestrand, ist aber in der Angelegenheit noch nicht weitergekommen. Für alle nur saisonal zugänglichen Hundestrände gelten die gleichen Regeln wie für die fünf ganzjährig zugängigen Strände.

Alle sonstigen Gemeinden auf Mallorca, die über Strände verfügen – darunter Llucmajor, San­tanyí und Manacor –, verbieten ausdrücklich das ganze Jahr über den ­Zugang für Hunde.