Sóller-Straßenbahn: Arbeiter schrauben an weiterem Gefährt

Freunde der Bahnstrecke zwischen Palma und Port de Sóller können sich auf ein neues historisches Gefährt einstellen. Mitarbeiter der Betreiberfirma legen momentan in einer Werkstatt in Sóller Hand an eine alte Straßenbahn aus Portugal. Sie soll im kommenden Jahr zum Einsatz kommen und genauso aussehen wie die anderen acht Straßenbahnen, die zwischen Sóller und Port de Sóller verkehren. Außerdem gibt es bekanntlich noch die beliebten Rote-Blitz-Züge zwischen Palma und Sóller.



Hintergrund: Das ewige Bähnlein

Jedes Jahr benutzen mehr als eine Million Menschen die historische Straßenbahn – mehr als den Rote Blitz selbst. Sie wurde am 4. Oktober 1913 in Betrieb genommen. /it