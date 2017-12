TV-Tipp: Das Leben des Erzherzogs auf Mallorca

Der Erzherzog Ludwig Salvator ist sicherlich eine der schillernsten Figuren der Geschichte von Mallorca. Der Habsburger verbrachte hier viele Jahre und dokumentierte Fauna, Flora und Kultur der vier Inseln. Seine Erkenntnisse versammelte er in dem Weg "Die Balearen".

Die österreichische Regisseurin Rosa Maria Plattner nimmt sich in der 55-minütigen Dokumentation "Ein Habsburger auf Mallorca" dem Leben und Wirken des Adeligen auf der Insel an. Sie wird am Montag (11.12.) um 21.05 auf 3sat ausgestrahlt (Wiederholung am Dienstag, 12.12., um 14.05 Uhr). /pss