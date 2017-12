TV-Tipp: Mallorcas schroffe Gipfel

Der 45 Minuten lange Film des NDR, der um 14.15 Uhr gezeigt wird, begleitet die österreichische Naturschützerin Evelyn Tewes und die Mönchsgeier Mallorca, die größten Vögel Europas, rund ums Jahr. Oft gelangt die Wissenschaftlerin nur durch waghalsige Klettermanöver zu "ihren" Geiern.

Auch die mallorquinische Geburtshelferkröte, die es nur auf Mallorca gibt, hat sich ins Gebirge zurückgezogen. Dieser Lurch galt als längst ausgestorben und wurde erst 1978 wiederentdeckt. Für ihn wurde ein eigenes Schutzprogramm entwickelt.

Doch die Insel hat auch in stärker besuchten Regionen Sehenswertes zu bieten: Eingekeilt zwischen Bettenburgen lassen sich in den Sümpfen von S'Albufera, dem größten Feuchtgebiet der Balearen, Purpur- und Seidenreiher oder Zwergrohrdommeln beobachten. Die ehemalige Umweltministerin Margalida Rosselló durchstreift mit dem Team die Sümpfe und erläutert die großen Probleme der Insel: Müll, Wassermangel, Bettenburgen. In einer Mischung aus Naturdokumentation und Reportage porträtiert der Film die Natur Mallorcas unter dem Druck der ökologischen Probleme.