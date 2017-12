Frühblüher: MZ-Leserin entdeckt die erste Mandelblüte auf Mallorca

Die Mandelbäume auf Mallorca scheinen immer früher zu blühen. MZ-Leserin Corinna Benders schickte per Facebook Fotos der ersten Mandelblüten in diesem Jahr. Die Fotos seien bei einer Fahrradtour in Richtung Campos bereits am 12. Dezember entstanden. Wer sich an der frühen Pracht erfreuen möchte, kann im Cami des Palmer bei Llucmajor selbst nachschauen.

Fotogalerie: Mandelblüte auf Mallorca - die schönsten Leserfotos

Es gibt kein eindeutiges Datum für den Beginn der Mandelbäume, da diese von der Baumsorte, dem Standort und natürlich dem Klima abhängt. Die volle Blütenpracht entfaltet sich häufig zwischen Mitte Januar und Mitte Februar. /tg