Hotels auf Mallorca: die Top Ten der Online-Bewertungen

Das Online-Portal HolidayCheck hat seine Preise für 2018 vergeben und eine Top Ten der beliebtesten Hotels auf Mallorca veröffentlicht. Grundlage seien die Bewertungen der User der vergangenen zwölf Monate, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (4.1.). Ausgezeichnet mit dem HolidayCheck Awart 2018 würden insgesamt 705 Hotels aus 38 Ländern.

Die Top Ten auf Mallorca:

Agroturisme Can Pere Rei (Son Serra de Marina) Son Moll Sentits Hotel & Spa (Cala Ratjada) Mar Azul PurEstil Hotel & Spa (Cala Ratjada) Hotel Botel Alcudiamar (Alcúdia) Finca Amapola (Campos) Universal Hotel Don Leon (Colònia Sant Jordi) Hotel Lago Garden (Cala Ratjada) Hotel Astoria Playa (Alcúdia) Hotel Diamante (Peguera) HSM Lago Park Apartments (Playa de Muro)

Hotels, die fünf Jahre in Folge ausgezeichnet wurden, erhalten darüber hinaus den Preis in Gold, auf den Balearen ist das Hotel Lago Garden in Cala Ratjada darunter. Der Agroturismo Can Pere Rei in Son Serra de Marina sei zudem das am besten bewerteste Hotel in Spanien. /ff