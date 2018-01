Mehr Blumen und mehr Bonbons: die Heiligen Drei Könige im Anmarsch auf Mallorca

Der traditionelle Dreikönigsumzug durch Palma de Mallorca geht an diesem Freitag (5.1.) noch farbenfroher über die Bühne: Die Könige Kaspar, Melchior und Balthasar tummeln sich in einem Blumenmeer und sitzen auf Thronen, die Orchideen, Lotosblüten und Mohnblumen nachempfunden sind. Der aus Inca stammende Künstler Antoni Socías hat 11 der 13 Wagen, die von 16 verkleideten Gruppen begleitet werden, völlig neu und auffallend bunt unter anderem mit Tierfiguren kreiert – auch den so wichtigen Briefkastenwagen, wo Kinder ihre Wünsche einwerfen können. Schließlich erhalten die Kinder in Spanien traditionell von den Heiligen Drei Königen ihre Weihnachtsgeschenke.

5.224 Kilo Bonbons liegen bereit, um von den Wagen unters Volk geschleudert zu werden, noch einmal 500 Kilo mehr als vergangenes Jahr. Für Zuschauer mit Behinderung richten die Verantwortlichen fünf spezielle Beobachtungspunkte her, die für sie reserviert sind. Die Absperrungen haben eine Länge von etwa drei Kilometern, den Umzug führen berittene Polizisten, städtische Musikanten und Trommler, Mitglieder der Feuerwehr der Insel, Schwellköpfe (caparrots) und die traditionellen Riesenfiguren (gegants) an. Die Künstlerin Patricia Morales wird auch dieses Jahr wieder von einem Wagen aus singen, zudem kommt eine A-Cappella-Gruppe zum Zuge. Die Stadt lässt sich das Spektakel 30.000 Euro mehr als 2017 kosten, insgesamt 250.000 Euro.

Los geht es wieder um 18 Uhr an der Alten Mole, wo die drei Könige dem Schiff Rafael Verdera entsteigen. Nach einem Rundkurs durch die Innenstadt erreichen sie gegen 20.30 Uhr den Endpunkt, das Museum Casal Solleric. Vom dortigen Balkon begrüßen die Hoheiten die Besucher auf dem Borne. Auch in anderen Orten der Insel finden Dreikönigsumzüge statt.

Infos zu den Umzügen in den Gemeinden finden Sie hier.