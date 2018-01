Mallorcas Wachtürme leuchten für Flüchtlinge

Ein Feuer auf Mallorcas Wachtürmen hat am Samstag (13.1.) auf die Flüchtlingskrise aufmerksam gemacht. Bei der zweiten Ausgabe der Initiative wurde die Lichterkette um fünf Leuchtpunkte erweitert.

Um 13 Uhr startete die erste Signalkette mit Rauchbomben am Castell Bellver. Die Verantwortlichen der Initiative haben ein Manifest vorgetragen. "Im Angesicht dieser Ungerechtigkeit darf man nicht schweigen oder wegschauen", hieß es darin.

Am Abend, um 18.15 Uhr, wurden Feuer an den Wachtürmen und an Aussichtspunkten entfacht. Diesmal ging es an der Torre de na Pòpia auf der Felsinsel Dragonera los. Die Lichterkette wanderte an der Westküste entlang rund um die Insel. In diesem Jahr reichte sie sogar in Llubí, Petra, Maria de la Salut, Sencelles, Algaida und Binissalem ins Landesinnere. Nach einer halben Stunde waren alle 52 Feuer entfacht.

Mit der Aktion soll auch auf den schlechten Zustand der Türme aufmerksam gemacht werden. Von einst 60 Festungen an der Küste sind heute nur noch 24 begehbar. /rp