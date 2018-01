Aus dem Café Lírico in Palma de Mallorca wird österreichische "Juice Factory"

Das traditionsreiche Café Lírico in Palma de Mallorca macht wieder auf - allerdings als Franchise-Lokal, in dem es Säfte und gesundes Essen geben soll. Eine österreichische Firma, die bereits ähnliche Lokale in anderen europäischen Städten betreibt, übernimmt das Café Lírico in der Avenida Antoni Maura, der Verlängerung des Prachtboulevards Borne.

Das traditionsreiche Design verschwindet genauso wie der Name, aus dem Café Lírico wird die "Juice Factory" - der Schriftzug ist bereits auf einem pinkfarbenen Schild an dem denkmalgeschützten Jugendstil-Vordach zu lesen. Auf der Speisekarte stehen nach Angaben der Firma gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" Salate, Pasta, Sandwiches, Cafés und Frühstücksangebote.

Man werde die Theke und den Boden beibehalten, aber das Lokal mit modernem Mobiliar ausstatten, erklären die beiden österreichischen und der katalanische Teilhaber - der Geist des Ortes werde bewahrt. Die Eröffnung ist für Ende Februar geplant.

Das Café Lírico hatte vor rund einem Jahr geschlossen, weil sich die Betreiber die hohen Mieten nicht mehr leisten konnten. In der Umgebung des Borne haben sich in den vergangenen Jahren vor allem Handelsketten und Luxusmarken angesiedelt. /ff