Palma feiert Sant Sebastià: feuerspeiende Ungetüme, jede Menge Grillgut und viel Musik

Palma de Mallorca lässt seinen Stadtheiligen Sant Sebastià hoch leben: Die palmesanos haben die Altstadt am Freitagabend (19.1.) in eine einzige große Partymeile verwandelt, in der es, wie es sich gehört, durchdringend nach gegrillter Wurst und Bauchfleisch roch.

Die Grillwütigen konnten sich kaum zurückhalten. Noch bevor das krokodilhafte Ungetüm Drac de na Coca das Hauptfeuer auf der Plaza Mayor entfachte, hatten die ersten bereits ihre Feuerstellen, die in der gesamten Altstadt verteilt waren, in Feuer gesteckt – eigentlich eine Majestätsbeleidigung für den Drac.

Bei endlich einmal trockenem Wetter und erträglichen Temperaturen füllte sich die Stadt im Lauf des Abends, ohne aber überfüllt zu wirken. Wer grillen wollte, bekam nahezu überall einen Platz. Das begrüßten vor allem die zahlreichen Touristen, die, zumindest so der Eindruck, Jahr für Jahr größere Fans des Patronatsfestes werden.

Wie in den vergangenen Jahren auch wurde der vegane Grillplatz schnell von Fleischfans gestürmt. Gesundheitsbewusste, die mit Tofu anrückten, sollen kaum gesehen worden sein. Tradition ist eben Tradition – und die heißt nicht Tofu grillen.

Je später der Abend, desto lauter wurde es. Zahlreiche Bands spielten an acht verschiedenen Plätzen in der Innenstadt. Die wohl bekannteste Gruppe dürfte Maldita Nerea gewesen sein, die gegen Mitternacht ihren Fans die neue Platte "Bailarina" vorstellte.

Am Samstag (20.1.) ist Feiertag in der Inselhauptstadt, die Geschäfte sind geschlossen. Um 12 Uhr startet am Rathausplatz die traditionelle Diada Ciclista, eine gemütliche sechs Kilometer lange Radtour, die vor allem viele Familien anzieht. Am Zielpunkt, dem Stadion von Son Moix, gibt es Musik, Spiele und Preise.

Am Abend steigt an der Plaça d'Espanya ein großes Pop-Konzert. Los geht es gegen 20.30 Uhr mit Andergrauns und The Turners. Hauptact wird die spanische Künstlerin Bebe sein, die gegen 22.45 Uhr die Bühne betreten soll. /jk