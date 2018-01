Inselrat von Mallorca restauriert Wachturm Cala Pí

Der Inselrat von Mallorca hat die Restaurierung des historischen Wachturms von Cala Pi im Süden von Mallorca genehmigt. Das 1663 errichtete Bauwerk wird das erste von vieren sein, das auf Vordermann gebracht wird. Die restlichen drei sind die Torre Major in Alcúdia, die Torre d'es Verger in Banyalbufar und die Torre de Sa Mola in Port d'Andratx. Für die Wiederherrichtung stellt der Inselrat insgesamt 500.000 Euro zur Verfügung. Auch die Turm-Besitzer müssen ihren Beitrag leisten: Sie stellen Materialien und organisieren Transportfahrten.

Zuletzt war der malerisch vor dem Urlaubsort stehende Wachturm im Jahr 1970 restauriert worden. Vor allem die sehr verwitterte Spitze des Gebäudes wird jetzt so hergerichtet, dass Regenwasser das Turminnere nicht mehr in Mitleidenschaft ziehen kann. Löcher werden mit anderen Steinen aus der Gegend repariert, Unkraut wird entfernt. Die Arbeiter werden auch eine metallene Eingangstür installieren.

Cala Pí liegt sehr abgeschieden auf dem Gebiet der Gemeinde Llucmajor und verfügt über einen in einer Cala liegenden Traumstrand mit türkisblauem Wasser. /it