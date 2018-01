Ses Fonts Ufanes: Es sprudelt wieder im Steineichenwald von Campanet

Die Quellen am Sonntag (28.1.)

Die Quellen am Sonntag (28.1.) Foto: DM

Im Steineichenwald von Campanet in der Inselmitte von Mallorca sprudelt es wieder. In Folge der starken Regenfälle sind die Quellen von Ses Fonts Ufanes wieder aktiv: Erstmals in diesem Jahr tritt sein Sonntag (28.1.) wieder das Wasser aus den Öffnungen des porösen Kalkbodens und sorgt für eines der seltenen Naturerlebnisse auf Mallorca.

Das Sprudelwunder: die Hintergründe

Nachdem es zuletzt häufiger zu chaotischen Situationen wegen des Besucherandrangs gekommen ist, will das balearische Umweltministerium ein neues Protokoll für den Besuch des öffentlichen Landguts Gabellí Petít vorstellen. Die Anfahrt erfolgt über die Autobahn Inca-Sa Pobla, Ausfahrt Campanet. Vom Parkplatz aus beträgt die Gehzeit rund 15 bis 20 Minuten.

Ses Fonts Ufanes sind seit dem Jahr 2001 offizielles Naturdenkmal auf den Balearen. /ff