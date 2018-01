Wie man ein Reisetagebuch schreibt

Grafikerin und Designerin: Kathrin Hufen in dem Arthotel Casa Desigual in Porto Cristo.

Wer kennt das nicht: Man hat eine schöne Reise oder einen Tages­ausflug gemacht, doch am Ende bleiben neben den schönen Erinnerungen meist nur hastig geknipste Fotos auf dem Handy übrig, von denen man ein paar an Freunde und Facebook verschickt hat, doch die meisten verweilen ungesehen als Datenvolumen auf dem Mobiltelefon. „Ist doch irgendwie schade", fand Kathrin Hufen, die seit Juli 2017 auf der Insel bei Porto Cristo lebt. Zusammen mit ihrer Freundin Vera Anders kam ihr bei einem Spaziergang die Idee, eine Mallorca-Reise anzubieten, an deren Ende ein richtiges Reisetagebuch steht.

„Vera hat Germanistik studiert, ist Texterin, Trainerin und bietet Workshops an, bei denen man professionelles Schreiben lernen kann", sagt Hufen. Sie selbst hat an der Folkwang Universität der Künste in Essen Kommunika­tionsdesign studiert und als Grafikerin und Art Direktorin in Hamburg gearbeitet. 2008 wurde sie vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf damit beauftragt, in der ehemaligen Intensivstation ein Atelier für Kinder einzurichten, das heute noch ehrenamtlich besteht. Es sei eine „sehr dankbare und erfüllende Arbeit, mit den jungen Menschen kreativ zu sein."



Das Erlebte in eine Bilderwelt übertragen

Auf Mallorca gibt sie Zeichenkurse. „Ich habe schon öfter Malreisen veranstaltet. In Irland, auf den Nordseeinseln oder auch in Portugal. Meine ersten Bilder und Zeichnungen sind auf Reisen und Auslandsaufenthalten entstanden. Als ich fünf Jahre alt war lebte ich mit meiner Familie für längere Zeit in Russland und begann das, was ich erlebte und sah, in meine eigene Bildwelt zu übertragen."

Was genau kann man bei ihrem Reisetagebuch-Workshop lernen? „Wir möchten vor allem Impulse geben und die Teilnehmer an besondere Orte führen, das kann auch mal ein Sonnenuntergang in einer schönen Bucht sein oder der Besuch im Kloster Santuari de Sant Salvador bei Felanitx."

Dort solle man dann, statt mit dem Handy ein Foto zu knipsen, eine Skizze anfertigen. Oder über ein Zitat nachdenken, dass die beiden Frauen den Teilnehmern mit auf den Weg geben möchten. Es gehe darum, sich Zeit zu lassen und zu beobachten, was der Ort in einem auslöse und sich selbst zu reflektieren. Fast ein bisschen wie Meditation. „Vielleicht hat man nach dem Besuch auch einen besonderen Traum und kann sich davon inspirieren lassen." Es gehe auch darum, den Teilnehmern die Scheu vor der eigenen Kreativität zu nehmen.

Frida Kahlo als Vorbild

Als Vorbild könnten vielleicht die Tagebücher der mexikanischen Malerin Frida Kahlo (1907–1954) dienen, die durch bunte, skizzenartige Zeichnungen und einen sehr spielerischen Umgang mit dem Text auffallen. Gewohnt, gearbeitet und auch mal zusammen gekocht wird dann auf einer Finca zwischen Manacor und Porto Cristo. Die Teilnehmer fertigen dann aus dem Erlebten Collagen oder ­schreiben kleine Texte. Das Know-how und die Materialen stellen die beiden Frauen zur Verfügung. Was genau am Ende dann dabei he­rauskommt, davon will sich auch Kathrin Hufen überraschen lassen. „Jeder wird am Ende ein eigenes Unikat mit nach Hause nehmen können."

„Dein illustriertes Reise­tagebuch" – Workshop auf Mallorca. Mit Vera Anders und Kathrin Hufen vom 24.3. bis 29.3.2018. Kosten: 490 Euro für die Workshop-Tage, 50 Euro pro Nacht, inklusive Frühstück und Unterbringung auf der Finca. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen begrenzt. Mehr Informationen unter: www.kathrin-hufen.de und www.textkonzepte.de