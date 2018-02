Wo ist die Mandelblüte auf Mallorca am schönsten?

Die Mandelbäume auf Mallorca blühen in diesem Jahr früh. Schon während der warmen Tage im Januar öffneten sich Millionen Knospen in Weiß und Rosa. Das ist die gute Nachricht, ein kleiner Trost nach all den schlechten Nachrichten, die im Laufe des vergangenen Jahres die vom Feuerbakterium (Xylella fastidiosa) befallenen Mandelbäumen betrafen.

Bislang ist der Befall in Labor­untersuchungen offiziell bei 617 Bäumen und Zierpflanzen festgestellt worden. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Landesregierung hat eingestanden, dass rund eine Million Mandelbäume betroffen sein könnten. Wissenschaftler befürchten, dass in zehn bis fünfzehn Jahren ein beträchtlicher Teil der Bäume von der Plage hinweggerafft sein wird. Allerdings jongliert man noch mit vielen Unbekannten.

Gegen das Feuerbakterium gibt es derzeit kein Gegenmittel. Besonders die traditionellen Mandelsorten scheinen anfällig für den Erreger. Man ist bereits auf der Suche nach widerstandsfähigeren Sorten. Auch die Art und Weise des Anbaus verändert sich. Um die Mandelbäume vor dem Erreger und der Trockenheit zu schützen, muss man sie bewässern. Dies erfordert eine Pflanzung in engeren Abständen als heute. Bisher setzte man die Bäume möglichst weit auseinander, damit die Wurzeln genügend Platz haben, um sich die Feuchtigkeit der Niederschläge zu suchen.

Neue Sorten, andere Pflanzmethoden und Felder, auf denen statt Mandeln Reben oder Johannisbrotbäume gepflanzt werden – all das könnte das Landschaftbild Mallorcas erheblich verändern. Grund genug, sich auf den Weg zu machen und die dieses Jahr wirklich außergewöhnlich prächtige Mandelblüte vor Ort zu begutachten.

Um sicherzugehen, dass die Bäume auch tatsächlich blühen, hat sich die MZ auf den Weg zu den Hotspots der Mandelblüte im Inselinneren gemacht. Hier blühen die Bäume, als sei nichts geschehen, verändert hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten diesbezüglich nur wenig.

