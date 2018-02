Fünf der beliebtesten Sehenswürdigkeiten auf Mallorca

Die malerische Insel Mallorca zieht jedes Jahr viele Besucher an und das zurecht. Die größte Insel der Balearen hat viel zu bieten. Die mediterrane Landschaft beeindruckt mit üppiger Natur, schroffen Felsklippen und traumhaften Stränden am intensiv blauen Meer. Aber Mallorca bietet den Urlaubern nicht nur Strände und unberührte Natur.

Die historische Altstadt von Palma de Mallorca begeistert mit imposanten Kirchen und gemütlichen, schmalen Gassen. Verschlafene Bergdörfer oder pittoreske Fischerdörfer ziehen Besucher mit viel Romantik in ihren Bann. Wunderschöne Lagunen, majestätische Berge, faszinierende Grotten und einmalige Gärten bieten viele Möglichkeiten für interessante Ausflüge. Wir stellen Ihnen hier die fünf beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Insel Mallorca vor.



Die Kathedrale La Seu von Palma de Mallorca

Sie ist das Wahrzeichen von Palma de Mallorca: die Kathedrale La Seu. Die gotische Kirche entstand bereits im 13. Jahrhundert auf dem Gelände einer ehemaligen Moschee. Ihre Fertigstellung in der heutigen Form erfolgte erst 400 Jahre später. Die Kathedrale thront über dem alten Hafen und der Stadtmauer. Die Kirche ist 110 Meter lang und hat eine imposante Innenhöhe von 44 Metern. Damit ist das gotische Kirchenschiff das zweithöchste der Welt.

Das farbige Licht fällt durch die zahlreichen Buntfenster in das Innenschiff und verzaubert die Besucher ebenso wie die Skulpturen von Guillermo Sagrera. Der Architekt Antoni Gaudi gestaltete zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Seitenschiff und die königliche Kapelle mit einem riesigen Baldachin neu. Auch das Altarbild stammt von ihm.



Die Altstadt von Palma und ihre Paläste

Der ältere Stadtteil von Palma besteht aus verwinkelten Gässchen mit vielen Treppen allerorts und einer gut erhaltenen Stadtmauer. Historische Paläste wie der Almudaina aus dem Jahr 1281, beeindruckende Villen und kleine, blumenbehangene Häuser prägen das mediterrane Stadtbild. In einem der vielen Cafés haben Sie Gelegenheit zu verweilen.

Vom Castillo Bellver in 112 Metern Höhe über der Stadt haben Sie einen unvergesslichen Panoramablick auf die Altstadt und das Meer.



Valldemossa – ein Dorf zwischen den Bergen und dem Meer

In 400 Metern Höhe liegt das malerische Bergdorf Valldemossa am Fuße des Tramuntana Gebirge aus dem 16. Jahrhundert. Auf und ab geht es zwischen historischen, hellen Häusern durch einen romantischen Ort bis zum Fischerhafen. Dort bieten die kleinen Fischrestaurants köstliche Spezialitäten an. Sehenswert ist das prächtige Kartäuserkloster, auf dessen Gelände sich auch der Palacio Rey Sancho aus dem 14. Jahrhundert befindet.



Coves del Drac - eindrucksvolle Grotten bei Porto Cristo

Die Drachenhöhlen sind wohl die beeindruckendsten der vielen Höhlen auf Mallorca. Sie liegen fast zwei Kilometer unter der Erde. Der Lago Martel, einer der größten, unterirdischen Seen in Europa, durchzieht die Tropfsteinhöhlen auf 177 Metern Länge. Besichtigen Sie die spektakulären Grotten, genießen Sie den Klang klassischer Musik und fahren Sie mit einem Boot über den See in der Höhle.



Puerto Portals – königlicher Luxus an der Südwestküste Mallorcas

Wer es gediegener mag, sollte den Badeort Puerto Portals besuchen. Die königliche Familie verbringt hier ebenso ihren Urlaub wie die High Society Spaniens. Alles ist luxuriös: Die Yachten, ebenso wie die teuren Sportwagen, die Designer Boutiquen oder die Restaurants mit Michelin-Sternen. Erleben Sie das besondere Ambiente unter der strahlenden Sonne Mallorcas.