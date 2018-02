Semana Santa: Neun Prozessionen in Palma gestrichen

Dieses Jahr finden in Palma de Mallorca weniger als die Hälfte der Prozessionen in der Semana Santa statt als üblich. Der Dachverband der Bruderschaften strich neun aus dem Programm – vier am Heiligen Montag (26.3.) und sogar fünf am Heiligen Mittwoch (28.3.). Das teilte der Chef der Vereinigung, Miquel Llabata, am Freitag (16.2.) mit.

Es handelt sich hauptsächlich um Prozessionen in den Vierteln jenseits des Innenstadtrings Avenidas, darunter die in El Molinar und Son Rapinya. Betroffen sind aber auch einige Umzüge in der Innenstadt, etwa die "L'Oració"-Prozession an der Plaça Major am Montag oder die "Jesús de la Humildad"-Prozession am Mittwoch.

Die Vereinigung der Bruderschaften sieht sich zum einen organisatorisch nicht in der Lage, die Prozessionen durchzuführen. Zum anderen stößt sie sich an wiederholter Kritik von Anwohnern an den Straßensperrungen und dem Geräuschpegel, den diese Umzüge nach sich ziehen.

Die Zahl der prozessionen in palma sinkt damit von 17 im vergangenen Jahr auf nur noch acht. Die wichtigsten am Palmsonntag, Gründonnerstag und Karfreitag (25./29./30.3.) werden wie gehabt abgehalten. /it