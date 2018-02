Das traditionsreiche Passionsspiel in Sant Joan fällt dieses Jahr aus

Szene aus dem Passionsspiel in Sant Joan.

Szene aus dem Passionsspiel in Sant Joan. Foto: Rosa Ferriol

Das Passionsspiel im Dorf Sant Joan in der Mitte von Mallorca und die anschließende Karfreitagsprozession finden dieses Jahr nicht statt. Es fehle an geeigneten Darstellern, die biblische Gestalten spielen können, teilten die Organisatoren am Montag (26.2.) zur Begründung mit. Das aufwendige Passionsspiel, das seit 1992 immer wieder Hunderte vor die Wallfahrtskirche Consolació lockte, benötigte jedesmal etwa 200 Mitwirkende, darunter 50 bis 100 Schauspieler.

Die Passionsspiele auf Mallorca gehen immer am Abend des Karfreitag über die Bühne. Bei diesen traditionellen „Davallaments" werden die letzten Stunden Jesu Christi als Passionsspiel inszeniert. Besonders eindrucksvoll ist jedesmal die Kreuzabnahme.

Die anderen Passionsspiele in Felanitx, Pollença, Sineu, Artà und Son Servera sollen wie gehabt auch dieses Jahr stattfinden. /it