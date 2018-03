Mallorca und die anderen Inseln im TV: Vielfalt der Balearen erleben

Mal wieder schöne Balearen-Aufnahmen auf der Mattscheibe: Der Bayerische Rundfunkt widmet den drei größten Inseln am Mittwoch (7.3.) von 11.55 bis 12.40 Uhr die Sendung "Inselurlaub auf den Balearen". Dabei kommen die drei unterschiedlichen Gesichter der Inseln deutlich zum Vorschein. Angefangen bei Ibiza: Sie gelte als Insel der Schönen und Reichen, der Discofans - und der übriggebliebenen Althippies. Auf der anderen Seite gibt es aber auch über fünfzig Traumstrände, immergrüne Pinienwälder, weite Mandelfelder und zerklüftete Felsküsten. Aber "Ibiza" ist eben auch ein Lebensgefühl - "Tranquilo" ist eines der meistgebrauchten Wörter und bedeutet soviel wie "bloss keinen Stress", heißt es in der Programmbeschreibung.

Ganz anders Menorca: Wer im Juni zum Johannisfest reist, dürfe sich die Festveranstaltungen in Ciutadella nicht entgehen lassen, so der BR: Dann steht die Stadt eine Woche lang ganz im Zeichen uralten Brauchtums. Ein Höhepunkt sind die Reiter verschiedener Stände und Zünfte, die sich auf ihren kräftigen menorquinischen Pferden durch die dichte Menschenmenge bewegen und ihre Tiere dabei immer wieder hoch aufbäumen lassen - wer das am längsten kann, gewinnt die Herzen des Publikums.

Mallorca hingegen beeindrucke vor allem mit Gegensätzen: Herrliche Strände für den sorgenfreien Pauschalurlaub liegen nur wenige Kilometer entfernt von historischen Städtchen, die ihr reiches kulturelles Erbe erst auf den zweiten Blick preisgeben. Dazu laden imposante Bergketten mit wilden Schluchten und Steilküsten zu Ausflügen und Wanderungen ein. /jk