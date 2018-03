Mallorca knipst für eine Stunde das Licht aus

Am Samstag (24.3.) sitzt Mallorca bei der weltweiten Earth Hour wieder freiwillig im Dunkeln – ab 20.30 Uhr soll für eine Stunde das Licht ausgeknipst werden, um ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen.

Zumindest die öffentlichen Institutionen folgen dem Ruf der Umweltorganisation WWF, und nicht nur Palmas Kathedrale verschwindet dann für eine Stunde in der Nacht. Auch die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca beteiligt sich an der Aktion. Laut einer Pressemitteilung der Stadt werden an folgenden Gebäuden die Lichter ausgeschaltet:

Almudaina-Palast

Terminalgebäude des Flughafens

ehemalige Seehandelsbörse La Llotja

Regierungssitz Konsulat de Mar

Teatre Principal

Inselratsgebäude Llar de la Infància, Llar de la Joventut und IMAS

La Misericòrdia

Museu Krèkovic

Landgut Raixa

Ein Sprecher des Rathauses verwies darauf, dass bei der Außenbeleuchtung öffentlicher Gebäude inzwischen Energieeffizienz groß geschrieben werde. Die Landesregierung hat vor kurzem ein Gesetzesprojekt zum Kampf gegen den Klimawandel auf den Weg gebracht, das ein Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge einschließt.

Bei den Privathaushalten hielt sich die Beteiligung bislang in Grenzen. Die Stadt fordert deswegen die Bürger auf, sich ebenfalls an der Aktion zu beteiligen. /ff