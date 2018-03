Ostern 2018: So feiert Mallorca das Osterfest

Wer über die Osterferien oder einzelne Tage in der Karwoche auf Mallorca ist, will schon möglichst früh wissen, wie die Insel das Osterfest begeht, wie das Wetter wird, welche Traditionen üblich sind und wo er die berühmten Prozessionen der Bruderschaften mit ihren Büßer-Kutten beobachten kann. Die MZ bietet Ihnen den Mallorca-Oster-Überblick.



Büßer und Prozessionen

Die für Urlauber und Einheimische wichtigste Tradition zu Ostern auf Mallorca sind die Prozessionen, die an verschiedenen Tagen der Karwoche durch die Straßen ziehen. Sie gibt es nicht nur in Palma de Mallorca, sondern auch in den anderen Städten und Dörfern der Insel zu sehen.

Begleitet von Trommelwirbeln, Kerzenschein und getragener Musik ziehen die Büßer schon ab Freitag (23.3. - also eine Woche vor Karfreitag) durch die Innenstadt vom Palma de Mallorca. An der sogenannten Standartenprozession nimmt allerdings nur eine kleine Abordnung der 33 Bruderschaften teil und leitet damit die Osterwoche auf Mallorca ein.

In den folgenden Tagen werden die rund 4.000 Büßer in wechselnden Konstellationen aus verschiedenen Kirchen in Palma losziehen und festgelegte Routen abschreiten. Die genauen Daten zu den Prozessionen finden Sie hier.

Kutten und Zuckerkugeln

Die costaleros tragen die mit Blumen und Kerzen geschmückten Wagen, auf denen sich die Heiligenstandbilder (pasos) befinden. Ein sogenannter llamador teilt ihnen per Klöppelschlag mit, wann sie den paso abzusetzen oder anzuheben haben.

Neben den costaleros marschieren noch die nazarenos oder penitentes, die Büßer und deren Helfer, zumeist Kinder, mit. Letztere verhindern mit speziellen Schabern, dass allzu viel Kerzenwachs auf die Straßen tropft. Einige Bruderschaftler verteilen sogenannte confits an die Kinder unter den Zuschauern - mit Zuckerguss umhüllte Mandeln oder bunte Lutscher in Kapuzenform.

Die Kluft der nazarenos – spitz zulaufende Mützen mit weiten Büßerkutten – gibt es seit der Inquisition. Damals mussten verurteilte Ketzer öffentlich diese Kleidung tragen. Neueren Datums sind die Gesichtstücher mit Augenschlitzen. Damals wie heute können Büßer und Sünder dadurch unerkannt bleiben.

Ostern 2018 - Mallorca kehrt zu den Ursprüngen zurück

In diesem Jahr 2018 gibt es einschneidende Änderungen. Die Semana Santa in Palma solle wieder zu ihren Ursprüngen zurückkehren, so erklärt es zumindest der Präsident der Vereinigung der Bruderschaften, Miquel Labata.

Die Bruderschaften seien schon seit Jahren mit der Idee schwanger gegangen, dass weniger mehr sein könnte. Nun ist es so weit: Die Zahl der Prozessionen ist von 17 im Vorjahr auf nur noch neun reduziert worden. Im Laufe der Zeit war ein Umzug nach dem anderen dazugekommen, viele Bruderschaften wollten in ihrem Viertel ihre eigene Prozession veranstalten. Der organisatorische Aufwand sei jedoch vielfach nicht vertretbar gewesen, so Labata.

Für Montag (26.3.) und Mittwoch (28.3.) sind dennoch zwei Prozessionen vorgesehen (in den vergangenen Jahren waren es am Montag bis zu sechs und am Mittwoch bis zu sieben). Gestrichen wurden in diesem Jahr hauptsächlich Prozessionen in den Vierteln jenseits des Innenstadtrings Avenidas, darunter die in El Molinar und Son Rapinya. Betroffen sind aber auch einige Umzüge in der Innenstadt, etwa die „L'Oració"-Prozession an der Plaça Major am Montag oder die „Jesús de la Humildad"- Prozession am Mittwoch.



Höhepunkt: Prozession am Gründonnerstag



Höhepunkt auch in diesem Jahr ist, ungeachtet der Änderungen, die Gründonnerstagsprozession, an der bis tief in die Nacht sämtliche Bruderschaften teilnehmen. Die größte Prozession beginnt wie immer um 19 Uhr an der Esglesia de l'Anunciació an der Costa de la Sang nahe der Misericòrdia in Palma und zieht durch die Straßen Oms, Sant Miquel und Colom bis zur Kathedrale.

Die zweite Prozession, an der alle Bruderschaften teilnehmen, ist die am Karfreitag. Als Zeichen der Trauer über den Tod Christi wird dann auf Musik verzichtet.



Wie wird das Wetter zu Ostern auf Mallorca?

Einen jeweils aktualisierten Überblick über das Wetter zu Ostern auf Mallorca finden Sie hier.



Osterfeuer auf Mallorca 2018

Osterfeuer kennt man eigentlich eher aus Norddeutschland. Ein für Mallorca so ungewöhnliches Ereignis veranstaltet am Karsamstag nun auch die Gemeinde Santa Eugènia auf einem Feld neben dem Friedhof. Zu den Organisatorinnen gehört die ehemalige deutsche Ausländerbeauftragte Silke Lebelt-Holm. „Unser Osterfeuer ist keine Veranstaltung von Ausländern für Ausländer, sondern ein multikulturelles Fest", sagt sie. Mit im Boot ist auch der Kulturverein Taujart, der eine Woche später das gleichnamige Kunstfestival organisiert. Karsamstag geht es um 17 Uhr mit Kinderspielen los, um 21 Uhr wird das Feuer angezündet. Ab 23 Uhr spielt die Rockband Monsters of Palma, ab Mitternacht legen DJs auf. An Ständen werden Getränke und Speisen verkauft.

Eiersuchen für Kinder zu Ostern auf Mallorca

Die mitteleuropäische Tradition des Eiersuchens wird hier und da auch auf Mallorca hochgehalten: Kurioserweise bereits am Gründonnerstag um 10.30 Uhr können Kinder an der Cala Agulla loslegen. Am Ostersonntag – dem korrekten Tag – seien hier zwei Veranstaltungen erwähnt: Im Boathouse am Paseo Marítimo in Palma gegenüber vom Auditorium findet von 11 bis 16 Uhr ein großes Osterfest statt.

Neben dem Eiersuchen stehen auch Wettspiele, ein Brunch und Livemusik auf dem Programm (Reservierung unter Tel.: 971-73 41 14). Im Bistro des CCA in Andratx (C/. Estanyera, 2) geht es erst ab 12.30 Uhr suchtechnisch zur Sache. Zusätzlich wird ein Menü für Erwachsene (30 Euro) und für Kinder (16 Euro) gereicht. Reservierung unter Tel.: 647-29 31 45.

Wandern zu Ostern auf Mallorca

Die Osterwoche bietet meist die optimalen Bedingungen zum Wandern auf Mallorca. Ausflugstipps und Wanderungen auf Mallorca finden Sie hier.