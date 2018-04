Ramon-Llull-Höhle auf Mallorca kann bald besucht werden

Einer der zentralen Ort der Mystikgeschichte auf Mallorca soll bald besucht werden können: Die Höhle von Ramon Llull auf dem Berg Randa wird restauriert. Darauf haben sich der Inselrat, die Gemeinde Algaida und die Grunstückseigentümer geeinigt. Zudem soll der Weg vom Kloster Cura zur Höhle wiederhergestellt werden. Zurzeit ist die Gedenkstätte verfallen. Einer Statue von Llull fehlt der Kopf.

Ramon Llull (1232-1316) gilt als einer der wichtigsten Philosophen der Geschichte Mallorcas. Er soll Mitte der 70er-Jahre des 13. Jahrhunderts einige Monate in der Höhle in Einsiedelei gelebt haben und dabei eine Erleuchtung erfahren haben. Llull setzte sich in seinen Arbeiten unter anderem mit dem Dialog der Religionen auseinander, den er als beste Methode zur Verbreitung des Christentums erachtete. /pss