TV-Tipp: Mallorca vom Wasser aus

Der WDR zeigt am Sonntag Mallorca aus einer anderen Perspektive. Die 90-minütige Reisesendung dreht sich in dieser Woche um einen Segeltörn rund um die Insel. Die Mitreisenden ankern in den schönsten Buchten und machen jeden Morgen Yoga an einem anderen Strand. Andrea Grießmann begibt sich zusammen mit Skipper Jan, Yogalehrer Dennis und drei anderen Abenteuerlustigen auf eine ebenso entspannte wie sportliche Reise.

Auch auf den Landausflügen werfen sie überraschende Blicke auf Mallorca. Im Tramuntana-Gebirge wandern sie auf der Trockensteinmauer-Route und in Sóller besuchen sie ein besonderes Volksfest, bei dem die historische Schlacht gegen die Piraten nachgestellt wird. Auch erfährt Andrea Grießmann im Naturschutzgebiet Es Trenc alles über Salzgewinnung. Der Urlaub wird abgerundet durch einen Besuch im Museum „Sa Bassa Blanca" bei Alcúdia im Norden von Mallorca, wo Kunst und Natur eine Einheit bilden, sowie durch eine Exkursion in eine Höhle an der Ostküste, die nur vom Wasser aus zu erreichen ist.

Erstmals ausgestrahlt wurde der Dokumentarfilm im Jahr 2008. Dennoch sind die Bilder noch immer sehenswert.

"Wunderschön! Mallorca vom Wasser aus" wird am Sonntag (25.3.) um 20.15 Uhr im WDR ausgestrahlt.