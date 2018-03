TV-Tipp: Mit dem Zug durch Mallorca

Was einst als Pausenfüller im Dritten Programm des Südwestfunks begann, hat sich zu einer festen Sendereihe etabliert: romantische und abenteuerliche Eisenbahnfahrten. Unter dem Titel "Mit dem Zug durch..." strahlt der Westdeutsche Rundfunk immer wieder Reisen mit alten Loks und neuen Bahnen aus. Eine neue Folge zeigt Mallorca vom Waggon aus.

Das Angebot an Zügen auf Mallorca ist vielfältig. Vom unterirdischen Bahnhof mitten in der Balearen-Hauptstadt gelegen fahren moderne Regionalzüge in den Norden Mallorcas. Noch ist das erst kürzlich erweiterte Streckennetz nicht ganz elektrifiziert. Für einen Teil der Strecke in die fruchtbare Ebene Pla de Mallorca heißt es darum umsteigen auf Dieselbetrieb. Die größte Inselattraktion ist der Tren de Sóller, auch "Roter Blitz" oder "Orangenexpress" genannt. Historische Fahrzeuge mit Holzgehäuse bringen die Passagiere durch einen Tunnel im Gebirge Serra de Tramunata ins Tal von Sóller. Zur Erntezeit verwandelt es sich mit seinen abertausenden Zitronen- und Orangenbäumen in ein gelb-orangenes Farbenmeer. Ein großer Spaß verspricht die Fahrt von Sóller direkt ans Meer in der historischen Straßenbahn.

Der 45 Minuten lange Dokumentationsfilm wird am Donnerstagnachmittag (29.3.) um 15.15 Uhr im WDR ausgestrahlt.