Regen vermasselt Karfreitagsprozession in Palma de Mallorca

Altkönigin Sofía am Karfreitag (30.3.) in Palma de Mallorca. Foto: Bosch

Das Wetter meint es dieses Jahr nicht gut mit dem Osterfest auf Mallorca. Erneut musste am Karfreitag (30.3.) eine wichtige Prozession in Palma de Mallorca wegen Unwetters abgebrochen werden. Bereits am Palmsonntag waren die Prozessionen in Palma wegen heftiger Regenfälle und Sturm ausgefallen.

Betroffen war am Karfreitag auch Altkönigin Sofía, die Mutter des spanischen Königs Felipe VI. Zusammen mit ihrer Schwester Irene von Griechenland hatte sie sich strategisch günstig auf der Plaça Sant Francesc positioniert, um die rund 4.000 Büßer der insgesamt 33 Bruderschaften an sich vorbeiziehen zu lassen.

Kurz nach Beginn der Prozession ließen die Veranstalter das beeindruckende Ritual wegen Regens abbrechen. Auch für Samstag (31.3.) gaben die spanischen Meteorologen eine Wetterwarnung aus. Es gilt die Warnstufe Gelb wegen Wind und Wellen. /tg