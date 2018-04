TV-Tipp: Tim Mälzer kocht auf Mallorca

Tim Mälzer in seiner Fincaküche auf Mallorca

In der vierteiligen "Tim Mälzer kocht!"-Spezialsendung sucht der Küchenchef auf Märkten, auf See und in kleinen Inseldörfern nach landestypischen Spezialitäten, von der Streichwurst Sobrasada bis zum Eintopf Sopa Mallorquina.

Zum Auftakt besucht der Hamburger Koch seinen Lieblingsmarkt in Palma de Mallorca. Zum Start der Saison zeigt er, wie man mit frischem Fisch auf dem Grill umgeht und bereitet dazu eine würzige Grillgemüsevinaigrette zu. Außerdem gibt es reichlich Lokalkolorit.

Der erste Teil von "Tim Mälzer kocht auf Mallorca" läuft am Samstagnachmittag (7.4.) um 17.35 Uhr im NDR