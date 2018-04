Markthalle in Palma de Mallorca startet Online-Verkauf

Wer auf dem Markt von Pere Garau in Palma de Mallorca einkaufen will, kann dies nun auch online tun und sich die Lebensmittel nach Hause bringen lassen. Freiwillige Helfer liefern die auf der Website www.mercado2gn.es georderten Waren gegen eine Entlohnung in Höhe von 3 bis 9 Euro, wie es bei der Präsentation der Initiative am Mittwoch (11.4.) hieß.

Man wolle die lokale Wirtschaft auf Mallorca und Solidarität im Viertel stärken. Der Service sei für Anwohner gedacht, die keine Zeit hätten oder keine Tüten schleppen wollen bzw. können. Die Internetseite sei zudem dafür ausgelegt, sonstige Nachbarschaftsdienste zu vermietteln.

Erworben werden können Obst, Gemüse, Wurst, Fleisch und Fisch. Die Händler selbst bereiten die Waren vor. Geliefert wird in einem Radius von rund 15 Kilometern rund um den Markt.