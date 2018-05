Das alte Mallorca-Bier "Rosa Blanca" ist wieder auferstanden

Mit "Rosa Blanca" ist auf Mallorca eine traditionelle Inselbier-Marke wieder auferstanden. Die katalanische Brauerei Damm präsentierte am Donnerstag (17.5.) das neue alte Bier auf einer Finca in Binissalem.

Lange vor dem Aufkommen mallorquinischer Hausbrauereien gab es auf der Insel das Bier "Rosa Blanca". In den Jahren 1927 und 1998 wurde es auf Mallorca gebraut und verkauft. Dann wurde der Vertrieb durch die Konkurrenz anderer großer spanischer und internationaler Biersorten eingestellt.

20 Jahr später hat sich der Wind gedreht, stellt Guillem Casas fest, Produkt-Manager für "Rosa Blanca" im Auftrag der Damm-Brauerei. Die Konsumenten setzen verstärkt auf lokale Produkte. Deshalb wolle man erneut mit dem Mallorca-Bier auf den Markt gehen, das jedoch vorerst in Katalonien gebraut werde. In Zukunft wolle man die Produktion auf die Insel verlegen, verspricht Casas im Gespräch mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Die Biersorte beschreibt Casas als "hoppy Lager", also als hopfiges Lagerbier. Im Logo knüpft Damm an das traditionelle Aussehen an, auch wenn man die weiße Rose auf dem Etikett leicht modernisiert habe. "Rosa Blanca" wird vorerst ausschließlich in Drittelliterflaschen abgefüllt und in Bars und Restaurants erhältlich sein.



/tg