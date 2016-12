Polizei stellt Schmierfinken am Bellver-Schloss

Die Ortspolizei in Palma hat zwei mutmaßliche Schmierfinken gestellt, die an der Wand des denkmalgeschützten Bellver-Schlosses ihre Spuren hinterlassen haben sollen. Beide Personen wurden an verschiedenen Tagen im Dezember von einer Sicherheitskameras dabei gefilmt, wie sie ihre Namen in die Wand ritzten.

Bei dem einen Verdächtigen handelt es sich um den 65-jährigen M.B., der sich mit seinem 13 Zentimeter langen Namen an der Wand verewigt haben soll. Die 25-jährige F.E.O. wird verdächtigt, die Namen "Gabi" und "Fidel" eingeritzt zu haben. /tg