Sonne satt zu Weihnachten auf Mallorca

Blauer Himmel, strahlende Sonne und leichter Westwind bei Temperaturen bis zu 18 Grad - so wird das Wetter auf Mallorca über die Feiertage. Während es am Freitag (23.12.) noch zu einigen kurzen Schauern kommen kann, regiert die trocknende Wintersonne ab spätestens Heiligabend uneingeschränkt am Inselhimmel. Nachts kühlt es sich auf 6 bis 8 Grad ab.

Das freundliche Wetter bleibt der Insel auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag erhalten. Autofahrer aufgepasst: Örtlich kann es zu Frühnebel kommen. /tg