Tödlicher Verkehrsunfall am Weihnachtsmorgen Foto: DM

Beim inzwischen dritten tödichen Unfall in diesem Jahr auf der alten Landstraße nach Sineu ist am Samstagmorgen (24.12.) eine Person ums Leben gekommen.

Zu dem Unfall kam es gegen 7.15 Uhr, als ein Seat León aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, in den Graben stürzte und gegen eine steinerne Wasserleitung prallte. Das Fahrzeug überschlug sich und ging in Flammen auf. Der im Pkw gefangene Fahrer starb noch am Unfallort.

Einsatzkräfte der Feuerwehr von Mallorca löschten den Brand. Die Leiche des Fahrers muss durch eine DNA-Analyse identifiziert werden. Bei dem Halter des Fahrzeugs handelt es sich um einen 23-Jährigen.

Zuletzt hatte am 15. September eine betrunkene französische Urauberin einen Fahrradfahrer auf der Strecke überfahren. Am 28. April starben zwei Personen, als ein Fahrzeug zwei Radfahrer erfasste. /ff