Forschungsschiff der Royal Navy im Hafen von Palma

Bis Dienstag (27.12.) hat Mallorca Besuch von der "HMS Scott" der Royal Navy. Die britische Marine benannte das1997 in Dienst genommene Forschungsschiff nach dem Entdecker Robert Falcon Scott. Erbaut wurde die "Scott" in Appledore Shipbuilders in North Devon. Das Marine-Schiff ist 131 Meter lang, an Bord befinden sich 63 Personen.

Die "Scott" wird teilweise zur Forschung in Polarmeeren eingesetzt. Im Frühjahr 2014 wurde der Rumpf mit einer neuen biozidfreien - also weniger giftigen - Anti-Fouling-Farbe gestrichen. Das ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern verringert auch den Treibstoffverbrauch. /tg