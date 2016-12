Meteorologe fotografiert Mallorca von Barcelona aus

Ein wahrhaft seltener Anblick: Im Vordergrund das olympische Dorf von Barcelona und im Hintergrund die Silhouette der Insel Mallorca. Diese Fotografie gelang dem Meteorologen Alfons Puertas im Observatorium Fabra in der katalanischen Hauptstadt.



Die Sicht über mehr als 200 Kilometer gelingt nur, wenn der trockene Westwind es erlaubt. Außerdem darf möglichst wenig störendes Licht den Ausblick behindern.



Es ist nicht das erste Mal, dass Alfons Puertas so ein Foto gelingt. Bereits im März 2015 schickte er ein ähnliches Foto. Doch in diesem Jahr am Zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.) um 9.04 Uhr getwitterte Foto(@alfons_pc) besticht durch eine fast unglaubliche Klarheit. /tg