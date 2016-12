Palma will Sturzbach sa Riera in grünen Korridor verwandeln

Die Stadtverwaltung von Palma will den Sturzbach sa Riera in einen grünen Korridor verwandeln, um so einen kleinen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten. Das Projekt sei für das EU-Subventionsprogramm "Life" eingereicht worden, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag (27.12.).

Bereits vor knapp einem Jahr hatte die Stadt das Projekt für einen 34.000 Quadratmeter großen Stadtwald vorgestellt, der hinter den Avenidas, nahe den sogenannten Institutos entstehen soll. Er wäre das Kernstück für das jetzt vorgestellte Vorhaben. Es sieht vor, das Flußbett des "torrente" in seinem Verlauf von der Hunderennbahn im Bereich des Innenstadtrings bis zum Friedhof an der Ringautobahn zu begrünen und rund 4.000 Bäume zu bepflanzen, als Ausgleich zum Kohlendioxidausstoß. In der Umgebung soll die gefühlte Temperatur im Sommer um drei bis vier Grad gesenkt werden. Das Projekt sieht zudem den Bau von Trockensteinmauern am Flußufer sowie die Wasseraufbereitung vor.

Die Kosten für das Projekt werden mit 3,8 Millionen Euro angegeben, wobei die Stadtverwaltung 1,3 Millionen Euro beitragen will. "Städte, die nicht gegen den Klimawandel ankämpfen, büßen Nachhaltigkeit und Bewohnbarkeit ein", wird Baudezernent Antoni Noguera zitiert. Für Palma gehöre der Kampf gegen den Klimawandel zu den Prioritäten. /ff