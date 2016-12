Unfälle und Donnerwetter, Jens Büchner und Livecams

Wollen Sie wissen, welche Internetseiten der Mallorca Zeitung die Leser am meisten interessieren? Zumindest über die per Facebook angeklickten Adressen gibt es zum Jahresabschluss dazu genaue Zahlen. Folgende Inhalte der MZ-Website waren die über Facebook-Posts meist angeklickten Seiten.

Platz 1: Die MZ-Livecams als Platzhirsch

An erster Stelle stehen bei den Top Five unangefochten die MZ-Livecams. Das liegt sicherlich auch daran, dass das MZ-Facebook-Team täglich nach Sonnenaufgang einen Morgengruß mit einem aktuellen Foto der Livecams postet. Knapp 57.000 Mal wurden die über die Insel verteilten Kameras von Facebook aus angeklickt.

Platz 2: Der Horrorcrash am Reiterhof Rancho Grande

Ein schrecklischer Verkehrsunfall auf Mallorca löschte am 29. August eine ganze Urlauberfamilie aus Bayern aus. Das deutsche Paar und dessen beiden Töchter starben, als der Vater beim Abbiegen auf den Parkplatz des Reiterhofs Rancho Grande einen entgegenkommenden Lieferwagen übersah. In Deutschland und auf Mallorca sorgte die Nachricht für großes Entsetzen. Der Facebook-Post der Meldung wurde knapp 11.000 Mal angeklickt.

Platz 3: Jens Büchner weiß von nichts



Laut "Bild-Zeitung" im November sollte der 47-jährige Mallorca-Auswanderer Jens Büchner in die TV-Show "Dschungelcamp" gehen. Aber Büchner selbst ist sich da nicht so sicher und sagt der Mallorca Zeitung: "Ich weiß von nichts", um nichtssagend hinzuzufügen: "Sie wissen ja selbst, wie die Medien sind." Manche MZ-Leser regten sich darüber auf, dass so eine Lapalie überhaupt berichtet wird. Aber den Facebook-Post klickten rund 10.000 Leser an.

Platz 4: Das Dezember-Unwetter spült Autos weg

Die Wettervorhersage hatte vor heftigem Regen gewarnt. Aber als am frühen Montagmorgen (19.12.) im Süden der Insel in nur einer Stunde 40 Liter pro Quadratmeter auf die Insel fielen, schwammen die Autos weg und der Strom fiel aus. Und danach regnete es noch drei Tage fast ununterbrochen weiter. Die MZ-Leser interessierte die Notlage auf Mallorca. Allein der Facebook-Post mit einer ersten Bilanz am Montagabend klickten fast 10.000 Nutzer an.

Platz 5: Verkehrschaos im September

Nach einem unglaublich trockenen Sommer kam im September der erste heftige Regenguss. Und mit ihm das übliche Chaos auf den Straßen der Inselhauptstadt. Wohl teils voller Freude über die sehnsüchtig erwarteten Niederschläge und teils voller Sorge um das Verkehrschaos in Palma klickten den Post knapp 9.000 Nutzer an. /tg