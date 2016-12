Die Sonne bleibt Mallorca bis zum Jahresende treu

Sonne über Palma am Mittwoch (28.12.).

Auch zum Jahresende bleibt es auf Mallorca mild, klar, sonnig und überwiegend trocken. Ideales Wetter also für Silvesterfeiern im Freien oder Ausflüge in die Insel-Berge. Die Temperaturen bleiben tagsüber knapp unter 20 Grad. Nachts wird es mitunter mit bis zu 4 Grad in Palma winterlich kühl, wie der spanische Wetterdienst Aemet vorhersagt.

Der Wind weht leicht aus nördlichen Richtungen. Morgens kommt es vor allem gegen Ende der Woche verstärkt zu Frühnebel, die teilweise die Sicht beim Autofahren stark behindern können. Fahren Sie entsprechend vorsichtig! /tg