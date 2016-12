Polizei schützt Silvesterpartys auf Mallorca mit Autobarrieren

Die Polizei auf Mallorca trifft besondere Sicherheitsvorkehrungen, um die Silvesterpartys der Insel vor potenziellen Terroranschlägen zu schützen. Nach dem Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt seien alle spanischen Regionen aufgefordert worden, die Großveranstaltungen zum Jahreswechsel und am Vorabend zum Dreikönigstag (6.1.) durch Autobarrieren gegen mögliche Attentate durch Lkws zu bewachen, wie spanische Medien am Donnerstag (29.12.) übereinstimmend berichten.

Aufgrund von Bauarbeiten am Rathaus wird die zentrale Silvesterparty mit dem traditionellen Traubenschlucken zum Glockenschlag dieses Jahr am Passeig del Born stattfinden. Dieses erleichtere die Sicherheitsvorkehrungen, da die Straßen nicht so eng seien, wie in der Altstadt rund um das Rathaus. /tg