Schnäppchenjagd auf Mallorca gleich nach Silvester

Nicht erst nach Dreikönig, sondern schon mit dem Start des neuen Jahres beginnt vielerorts auf Mallorca der Winterschlussverkauf: Viele kleine Läden ziehen die rebajas vor. Bereits am Montag (2.1.) bieten sie Prozente auf ihre Waren an. Damit wollen sie Kunden der großen Handelsketten abwerben, die in der Regel erst am 7. Januar – dieses Jahr ein Samstag – die Rabattschilder anbringen.

Seit inzwischen vier Jahren sind in Spanien die Schlussverkaufszeiten wie in Deutschland liberalisiert, und die Händler können mit den rebajas zu einem beliebigen Zeitpunkt beginnen. /rp