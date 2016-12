12,9 Millionen Touristen waren 2016 schon auf den Balearen

In den Monaten Januar bis November 2016 haben 12,9 Millionen ausländische Touristen Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera besucht. Das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus den Zahlen hervor, die das spanische Statistikamt (INE) am Freitag (30.12.) veröffentlichte.

Ganz Spanien erhielt in der Zeitspanne 71,6 Millionen Besucher, 10,1 Prozent mehr als 2015. Die Balearen profitierten stark von diesem Zuwachs. Wie in den Jahren zuvor führt Katalonien die Statistik mit den meisten ausländischen Besuchern an. 17 Millionen Touristen kamen in die Region. Auf Platz zwei folgen die Balearen (12,9 Millionen) und auf Platz drei die Kanaren (12 Millionen).

Auf Mallorca erwartet die Branche nun die endgültigen Zahlen für das Gesamtjahr 2016. Doch zum Jahreswechsel werden manche Hoteliers schon mal die Korken knallen lassen. Denn daran, dass es sich bei den vergangenen zwölf Monaten um ein Rekordjahr handelte, gibt es keine Zweifel mehr. /tg