Top Ten 2016: Mallorca in Klickzahlen

Wetter, Unwetter, Verkehrsunfälle, Prominente oder praktische Service-Tipps für das Leben auf Mallorca - im Gegensatz zur Printausgabe der MZ lässt sich auf der Website ganz genau sehen, welche Artikel, Fotogalerien und Videos im Jahr 2016 am häufigsten gelesen oder angesehen wurden. Bei den Meldungen stand ein tragischer Verkehrsunfall an erster Stelle, überraschenderweise ein Service-Artikel zum Thema Parken in Palma direkt dahinter.

1. Horror-Crash: Vierköpfige deutsche Familie auf Mallorca tödlich verunglückt

(30. August, 51.241 Klicks)

2. Schlachtplan zum Parken in Palma de Mallorca

(Archivartikel, 50.987 Klicks im Jahr 2016)

3. Der adoptierte Fürst und seine goldene Mallorca-Villa

(Archivartikel, 39.565 Klicks im Jahr 2016)

4. Erneut brutale Massenschlägerei an der Playa de Palma

(17. Mai, 23.770 Klicks)

5. Unwetter auf Mallorca: Regen spült Autos weg

(19. Dezember, 23.533 Klicks)

6. "Goodbye Deutschland": Mallorca-Auswanderer gehen auf Sendung

(28. März, 16.957 Klicks)

7. Mercat de l'Olivar: Besuch in Palmas größter Markthalle

(Archivartikel, 16.782 Klicks im Jahr 2016)

8. Berlin bestätigt den Tod der deutschen Familie auf Mallorca

(2. September, 16.065 Klicks)

9. Verbot von Saufgelagen auf Mallorca: zehn Fragen, zehn Antworten

(23. Juni, 15.906 Klicks)

10. Air Berlin verlässt Mallorca

(6. Dezember, 15.755 Klicks)



Die Themen Wetter, Yachten und Prominente dominieren die Klickzahlen bei den Fotogalerien:

1. Unwetter: Die Regenmassen erreichen Mallorca

(19. Dezember, 502.629 Klicks)

2. Paläste auf dem Meer: Superyachten vor Mallorca

(18. August, 242.007 Klicks)

3. Regen satt: Verkehrschaos und Überschwemmungen

(26. September, 160.607 Klicks)

4. FAN: neues Einkaufszentrum öffnet seine Türen

(22. September, 102.611 Klicks)

5. Daniela Katzenberger gibt Autogramme in Santa Ponça

(24. März, 77.695 Klicks)

6. Hagelgewitter über Mallorca

(14. Mai, 74.889 Klicks)

7. Erneuter Waldbrand bei Son Serra de Marina

(18. August, 49.112 Klicks)

8. Jetzt fünf Sterne: Iberostar Playa de Palma feiert Eröffnung

(16. Juli, 43.881 Klicks)

9. Exzesse an der Playa de Palma

(22. Juni, 41.641 Klicks)

10. Royale Sommerfrische: die Königsfamilie auf Mallorca

(4. Augsut, 39.872 Klicks)



Das Thema Wetter, Überschwemmungen und Trockenheit interessierte auch die meisten Nutzer beim Betrachten der Videos auf der MZ-Website. Aber auch schöne Luftaufnahmen oder Strandvideos wurden Tausende Male angeschaut:

1. Hagel in Cala Ratjada

(13. Mai, 7.940 Zuschauer)

2. Unwetter auf Mallorca: Campos traf es am schlimmsten

(19. Dezember, 7.603 Zuschauer)

3. Peguera und Cala Pi aus der Luft

(14. August, 3.382 Zuschauer)

4. Unwetter: Durch die Fluten auf der Manacor-Straße

(19. Dezember, 2.808 Zuschauer)

5. Trockenheit auf Mallorca: Flug über den Stausee Cúber

(11. August, 2.444 Zuschauer)

6. Unwetter: Fette Überschwemmung in Porreres

(19. Dezember, 2.414 Zuschauer)

7. Tourismus-Video: So schön ist Felanitx

(20. Februar, 2.186 Zuschauer)

8. Timelapse: Cala Ratjada - before the Crowds

(27. März, 2.086 Zuschauer)

9. Hagelgewitter über Palma

(13. Mai, 2.009 Zuschauer)

10. Überschwemmungen auf Mallorca: Campos schwer betroffen

(19. Dezember, 1.976 Zuschauer) /tg