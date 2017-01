Tödlicher Verkehrsunfall auf Mallorca am Neujahrsmorgen

Tödlicher Verkehrsunfall am Neujahrsmorgen auf Mallorca: Ein 53-Jähriger ist am Sonntag (1.1.) auf der Inca-Autobahn mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Fahrbahnbegrenzung geprallt.

Zu dem Unfall kam es gegen 7.15 Uhr im Gebiet der ersten Ausfahrt nach Inca in Richtung Palma, auf Höhe von Kilometer 29,8. In den Unfall war kein weiteres Fahrzeug verwickelt. Der Fahrer starb eingeklemmt in dem Wrack. Einsatzkräfte der Feuerwehr von Inca und Alcúdia konnten nur noch die Leiche bergen. Die Guardia Civil hat Ermittlungen eingeleitet. /ff