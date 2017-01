Der Schlussverkauf in Palmas Innenstadt hat bereits begonnen

Der Winterschlussverkauf hat auf Mallorca ungewöhnlich früh begonnen, vor allem in den kleinen Läden in Palma. Denn traditionellerweise beginnt die Konkurrenz um die besten Angebote in Spanien nach dem Dreikönigstag, an dem die meisten spanischen Kinder ihre Weihnachtsgeschenke bekommen.

In diesem Jahr entschied der Einzelhandelsverband, den großen Einkaufszentren ein paar Tage zuvorzukommen. Sie gaben schon am Montag den 2. Januar den Startschuss für den Schlussverkauf, um auf diese Weise möglichst viele Kunden zum Shoppen in die Innenstadt zu locken. Die großen Märkte beginnen mit dem Winterschlussverkauf in der Regel trotz der Liberalisierung vor einigen Jahren wie gewohnt am 7. Januar. /tg