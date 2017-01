Mallorca-Wetter: 16 Grad wärmer als in München

Die Januartage auf Mallorca bleiben vorerst mild. Mit Temperaturen bis zu 17 Grad am Mittwoch (4.1.) und überwiegend klarem sonnigen Himmel ist es auf der Insel gute 13 Grad wärmer als in Berlin, 11 Grad wärmer als in Köln und Düsseldorf und sogar 16 Grad wärmer als in München.

Nachts kühlt es sich allerdings auch auf der Mittelmeerinsel ab. Bei Tiefsttemperaturen um die 2 Grad in Palma kann es in höheren Lagen durchaus Frost geben.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Wenn am Donnerstag (5.1.) die Heiligen Drei Könige in die Städte und Dörfer einziehen, sollten sie die Zuschauer allerdings warm anziehen. Es soll zwar trocken bleiben, verspricht der Wetterdienst Aemet, aber dafür kommt ein teils kräftiger Wind auf. Dieser führt auch zu hohem Wellengang. Für Donnerstag an der Nordküste hat Aemet die Warnstufe Orange wegen hoher Wellen ausgegeben. Bleiben Sie also von der Brandung fern.

Gelb, Orange, Rot: Das bedeuten die Warnstufen des Wetterdienstes

Der starke Wind wird auch gegen Ende der Woche anhalten. Die Tagestemperaturen sinken, nachts wird es dafür etwas milder. /tg